Premier jour de dressage au Lion

A l’issue de la première journée de dressage Izzy Tailor a pris les rênes des 6 ans avec Monkeying Around. Tom Carlile et Birmane sont 4ème malgré une faute de rythme au trot et un changement de pied non prévu dans la reprise. Même chose ou presque pour Alertamalib’Or qui pointe en 3ème position chez les grands. Astier signe donc la meilleure performance tricolore de la journée derrière l’inénarrable Mary King (King Robert) et James Avery (Vitali). Le jeune couple kiwi est à suivre car ce sont eux qui ont remporté le 2* de Gatcombe cette année. Autre beau résultat de la journée, la 5ème place de Gireg Le Coz avec Aisprit de la Loge.