Premier jour de dressage à Strzegom

Le messe est dite et conforme aux prévisions. Rien ne pouvait, ni ne pourra dépasser Bettina et Seigneur Medicott. Avec 3 notes à 10 elle s’approche de son propre record de Jerez à 83,59 %. En passant juste après Tom et Upsilon ont eu un peu de mal à rentrer dans leur reprise. Toute proportion gardée, ils signent un excellent travail mais à près de 10 points de la tête. Gardons raison, Bettina pourrait être la mère de Thomas, il y a pile 20 ans elle était championne d’Europe à Burghley son cheval a deux ans de plus… mais il est loin d’avoir les mêmes qualités que le gris pour les tests à venir. L’écart est donc élevé mais pas insurmontable, on verra dimanche si la réserve du juge polonais aura été un handicap. Sidney quant lui a fait un superbe boulot sur une reprise qui n’avantage pas forcément son cheval. A part un désuni dans la descendante, il n’y a pas de quoi rougir et c’est une belle dixième place (surtout qu’on ne comprend pas ce que fait Pietro Roman deux place devant). Par équipe la France est seconde à 15 points derrière l’Allemagne soit exactement ce que nous prédisions avant le dressage. Il reste une journée de dressage et surtout un cross qui ne suscite pas l’enthousiasme mais qui devrait être sélectif.