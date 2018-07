Premier jour à Fontainebleau

Anouk à Canteloup et à plus de 74% prend la seconde place individuelle après ce premier jour de dressage chez les juniors. Même place provisoire par équipes avec le renfort de Zazie Gardeau 6ème. Nina qui court en individuelle est plus loin mais n’a pas dit son dernier mot. Pascal Forabosco a de quoi être contents : « Je suis très satisfait des résultats d’aujourd’hui ! J’ai finalement choisi de faire partir les cavalières qui avaient le moins d’expérience en premier car les filles commençaient à monter un peu en pression depuis leur arrivée. Il était temps de les mettre dans le bain et elles ont assuré. La jument de Zazie est très sensible et peut assez facilement faire l’andouille sur un carré. Elle est entrée un peu stressée sur le carré mais Zazie l’a très bien gérée. Pour Anouk, nous nous attendions à un bon résultat sur le dressage, nous étions sûrs de la performance. J’ai même trouvé que les juges n’avaient pas été très généreux. La performance est là donc c’est bien. Je suis vraiment satisfait pour l’instant et les cavaliers qui s’élanceront demain ont un peu plus d’expérience, ça devrait donc bien rouler et on va tout faire pour.» On descend d’une marche sur le podium provisoire des jeunes cav, avec Victor qui a fait la reprise de sa vie en 6ème position épaulé par Romain Sans 11ème, Ilona est deux places derrière en indiv.