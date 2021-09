Premier jour à Avenches

Nos cavaliers ont tout dit dans les vidéos. Il y a de quoi être content et on ne cache pas sa satisfaction dans le camp tricolore d’être devant l’Allemagne. Jean Lou et Utrillo ont fait leur meilleure reprise et encore le juge local n’a pas été des plus généreux. Rien à jeter non plus dans la reprise de Gwen avec un Roro bien tonique auquel on ne reprochera que les arrêts. L’exercice est plus compliqué pour Troubadour qui ne s’en est pas si mal sorti. Que du bon donc dans nos rangs à part le cheval d’Ugo dont on ne comprend toujours pas ce qui l’a fait boiter juste avant l’inspection. Comme d’habitude l’Yvelinois sera là pour aider les copains mais c’est quand même rageant. C’est Nicola Wilson qui a pris la tête avec JL Dublin récent vainqueur du 4*S de Hartpury. Elle n’est pas plus que ça rassurée par le cross. Quelques gros sauts, quelques biais mais sa principale caractéristique est d’être sinueux, trop sans doute vue la qualité du sol qui donne envie de déployer les voiles. Quoi qu’il en soit il y a de quoi faire un vrai championnat avec de vrais champions dans une ambiance des plus conviviales.

Les résultats sont ici https://www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2021/avenches-2/