Premier acte de la première étape

Ils sont peu nombreux à être venus grelotter au Parc Equestre Fédéral. Il y a ceux qui reprennent au Portugal, ceux qui débuteront à Belton et ceux qui sont déjà à l’infirmerie. Au final les héros de 2018 médaillés à Tryon où lauréats à Pau ne sont pas à cette première étape du Grand National… enfin presque puisque les vainqueurs du dernier 2* palois, Gireg et Aisprit sont installés en seconde place après le dressage. Ils suivent Marie Charlotte et Sillas qui semblent avoir mangé du lion. A 75 % tout rond le couple a pris une option sur la suite des évènements. Le cross qui s’annonce pour les 32 participants ne sera pas de tout repos. Gros, avec des difficultés précoces, et des distances longues, le classement pourrait bouger.