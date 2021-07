Première visite véto

L’inspection des chevaux olympiques est achevée et les listes de départ ne devraient pas tarder. Les bleus ont été acceptés sans problème. Encore heureux, nous n’avons plus droit à l’erreur. Pour les autres deux changements notables : Jessica Phoenix qui n’a pas présenté Pavarotti blessé lors d’un galop. Le Canada n’avait pas d’équipe et il ne reste plus que Colleen Loach pour le représenter. Il n’y a donc plus que 64 couples dont une substitution pour la Pologne puisque Banderas n’a pas été accepté après un passage en prison. Pawel Spisak laisse sa place à Jan Kaminski et Jard qui avait déjà représenté leur pays aux Europe de Luhmühlen en 2019.