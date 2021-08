Première journée au Pin (CP)

Ce jeudi 12 août se déroulait la première partie du test de dressage de cette 25ème édition du Grand Complet. La Coupe des Nations FEI, dont la France est tenante du titre, a offert de belles reprises notamment celle de Gwendolen Fer avec Romantic Love, et le normand Sébastien Cavaillon sur sa fidèle Sarah d'Argouges. Les deux coéquipiers permettent aux Bleus de virer en tête au provisoire devant les Pays-Bas et la Suède. En individuel, les tricolores sont toutefois battus par l'allemande Josephine Schnaufer-Völkel à deux points de ses poursuivants. Gwendolen Fer pointe à la 2e place juste devant l'olympique Robin Godel (SUI). La suite et la fin du dressage de cette épreuve se tiendra vendredi de 12h45 à 15h50, avec notamment les deux derniers équipiers français Ugo Provasi (13h20) et Stanislas de Zuchowicz (15h46). Le public observera également avec attention le couple néo-zélandais Price, Jonelle à 14h26 et Tim à 15h18 parmi les têtes de série du week-end.

Autre épreuves dans la suite

Côté CCI3*-S, Florinoor Hoogland offre aux Pays-Bas le leadership de justesse devant la Belgique représentée par Geoffroy de Jamblinne. Donatien Schauly (FRA) figure à la 3e place provisoire avec Cyrius de Carneville, un cheval né dans la Manche chez la famille Le Goupil, membre du comité organisateur du Grand Complet.

Débuté à 16h30, le CCI2*-L est dominé pour l'instant par le n°2 mondial Tim Price (NZL) associé à Jarillo. Le Champion Olympique de Rio Mathieu Lemoine et son compatriote Edouard Legendre le talonnent au classement provisoire.

Dans le CCI2*-S, à mi épreuve, Mathieu Chombart prend les commandes associé à Big Boss Melo, devant Marta Botin (ESP) sur Dieter et Astier Nicolas, le double médaillé olympique de Rio, 3e et 4e avec respectivement Diese Cot Chat et Cooley Nutcracker.

Enfin, le CCI3*-L commencera seulement demain vendredi à 8h