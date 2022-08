Première journée au Pin

Tous les cavaliers engagés en équipe dans la Coupe des Nations ont déroulé leur reprise aujourd'hui. L'Allemagne s'empare du leadership avec un total de 81.1 points. Les allemands réalisent la prouesse de classer trois de leurs cavalières parmi les cinq premiers du classement individuel provisoire. Sur la deuxième marche du podium par équipe, nous retrouvons les Néo-Zélandais, avec notamment la belle performance de Tim Price, 8e avec Falco. Les Français ont décidé de partager la troisième place avec nos voisins britanniques.

C'est d'ailleurs une Anglaise, Mollie Summerland, qui s'est installée aux commandes du classement individuel avec une reprise presque parfaite notée à plus de 77% ! La meilleure performance française est signée Gaspard Maksud. Pour sa seconde sélection en équipe de France, il réalise une magnifique reprise en 27.4 points synonyme de 5ème place ex aequo au provisoire.

Cyrielle Lefèvre, ouvreuse de l'équipe de France : « Je suis assez contente de ma reprise, même si j'aurais pu mettre plus d'énergie ! Je suis satisfaite du comportement d'Armanjo sur cette reprise qui était assez tendu hier et qui a su garder son calme ! Nous sommes dans une bonne dynamique pour la suite ! »

Si tous les couples composant les équipes de la Coupe des Nations sont désormais passés, rien n'est encore joué concernant le classement individuel. De nombreuses têtes d'affiche ne s'élanceront que demain vendredi sur le test de dressage comme le couple champion olympique en titre, l'allemande Julia Krajewski et Amande de B'neville. Coté tricolores, nos deux duos médaillés de bronze par équipe des JO de Tokyo, Christopher Six (Totem de Brecey) et Karim Laghouag (Triton Fontaine) dérouleront également demain.



Quelques couples à ne pas manquer demain vendredi sur cette épreuve CCIO4*-S :

Karim Florent Laghouag & Triton Fontaine : 9h20

Michael Jung & Fischerchipmunk FRH : 10h47

Christopher Six & Totem de Brecey : 11h01

Astier Nicolas & Alertamalib’or : 11h36

Julia Krajewski & Amande de B’neville : 14h14

Jonelle Price & Grappa Nera : 15h06

Andrew Hoy & Vassily de Lassos : 15h34

Maxime Livio & Api du Libaire : 16h16

Luc Château & Troubadour Camphoux : 16h37

CCI3*-S Prix Argentan Intercom : un français pris en tenaille

Le multi médaillé olympique et mondial Michael Jung et sa coéquipière de Tokyo Julia Krajewski encadrent le français Fabrice Sainte Marie sur le podium très provisoire de ce CCI3*-S. En effet, 60 couples doivent encore s'élancer sur le rectangle tout au long de la journée de vendredi.

CCI2*-L Prix Haras national du Pin : la double championne d'Europe vire en tête

Dans le CCI2*-L, on retrouve un podium provisoire 100% français. Anouck Canteloup et son fidèle Daniel del Impermeable s'emparent de la pôle position avec un score de 75% (soit 25 points). Victor Levecque suit de très près sa voisine d'écurie avec Envol des Ancolies (25.8 points). Hugo Provasi complète le podium avec l'étalon Corleone Tops (26.6 points). Quarante couples doivent encore passer demain devant les juges.