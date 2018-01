Pratiques équestres... Une enquête nationale.

Mieux connaître les comportements et pratiques équestres : l'INRA et l'IFCE lancent d'une enquête nationale

Une étude au plan national sur les pratiques équestres est actuellement menée par l'Inra et l'Ifce pour mieux comprendre les comportements et pratiques équestres des cavaliers.

Dans le cadre de cette étude financée par le Conseil scientifique de la filière équine, une enquête en ligne vient d'être lancée jusqu'à mi-avril : www.supagro.fr/equitation



Ce premier questionnaire est destiné principalement aux cavaliers ou anciens cavaliers de 13 ans et plus, non propriétaires, pratiquant ou ayant pratiqué dans une structure équestre.

Pour les répondants, de nombreux lots sont à gagner à l'issu d'un tirage au sort : représentations aux Cadre Noir de Saumur, bons d'achat PADD, livres sur l'équitation et divers cadeaux à l’effigie de l’Ifce, du Cadre Noir, des Jeux Equestres Mondiaux et de l’Inra.