Prépartion olympique

Un petit tour à Saumur pour prendre la température du regroupement préolympique. Hormis Arthur Chabert, Jean Lou Bigot et Mathieu Lemoine, tous les couples du Groupe 1 étaient de la partie. Gwendolen était là mais à pied victime d’une fracture de l’omoplate après une mauvaise glissade à Pibrac. Elle devrait néanmoins être en selle assez vite. Une ambiance bon enfant. Les cavalier sont appliqués et les chevaux sont frais voire chauds (drôle de jargon que le nôtre où ces deux termes sont compatibles). Le sélectionneur est remonté comme une pendule. Rien ne l’intéresse à part l’or. Pour la décrocher il va devoir prendre des risques. Pour beaucoup le potentiel est là mais l’expérience fait défaut. D’ailleurs il semble que chacun soit conscient de sa place sans surjouer son rôle dans le scénario à venir. Les seuls médaillés de Rio à remettre leur breloque en jeu seront à n’en pas douter le pivot de l’équipe. Géré au mieux Qing est étonnant de souplesse et d’allant du haut de ses 16 ans. Tous feront leur rentrée à Saumur même si pour certains ce sera la Pro1. Pompadour sera également un passage quasi-obligé. Peu de sortie à l’étranger donc mais mon petit doigt me dit que le staff étant légèrement superstitieux il y aura aussi du Monde à Chatsworth pour un revival de 2016. La messe sera dite à Vittel 15 jours après Aix la Chapelle où on peut penser que certains iront se tester pour une répétition en grandeur réelle.