Pour les vieux

En exclusivité on vous livre la sélection pour Luhmühlen en stage à Saumur. Bon d’accord c’est pas pour les Europe de cette année, c’était pour les championnats du Monde de 1982. Une photo ressurgie d’un tiroir chez Didier Courrèges qui nous l’a gentiment prêtée.

Les plus jeunes vont se demander « qui c’est ceux-là ? ». Ils reconnaitront quand même celui qui est toujours performant (il montait En Douce à l’époque). Les plus vieux ressentiront un peu de nostalgie avec une pensée pour celui qui n’est plus de ce monde. Il y avait le coach qui a posé les bases techniques du complet moderne. Il y avait le champion de France de l’époque qui allait réaliser la meilleure performance française à ces mondiaux. Il y a avait le facétieux cavalier de Flamenco. Il y avait encore le partenaire de Gulliver B qui sera champion de France l’année d’après et auteur d’une belle performance aux JO de Los Angeles encore un an plus tard. Il y avait enfin celui qui 8 ans plus tard sera papa d’une petite fille qui à ses chances pour une sélection cette année … à Luhühlen. La boucle est bouclée.