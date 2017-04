Pompadour, le final

Ils étaient 30 à participer à l’ultime étape, 8 ont été sans faute sur le tour concocté par Thierry Pomel. Karim et Entebbe n’ont pas tremblé et ont réussi à conserver la tête acquise au dressage. 10 ans que le champion olympique attendait ça. Belle bataille d’étalons dans laquelle Upsilon a du s’incliner. Belle performance de Maxime Livio qui place ses deux chevaux aux 3ème et 4ème places avant de s’envoler pour le Kentucky. Gwendolen Fer réussit un beau concours, elle aussi avec ses deux chevaux dans le top ten. Elle n’en reste pas moins déçue puisqu’elle laissait passer le podium après deux barres. En guise de consolation, son écurie confirme sa domination dans le classement du Grand National, renforcée par la victoire de Julie Simonet chez les As Jeunes Elite. Dans la Pro 1 c’est finalement Cadeau du Roi qui a pris l’avantage.