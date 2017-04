Pompadour, le cross

Il s’en est produit des incidents sur les cross de Pompadour. La Pro Elite a vu 5 couples jeter l’éponge et 9 à 20 points où plus. Il fallait mieux rajouter des foulées dans les combinaiosns pour ne pas dérailler. Comme pressenti, le maxi de 5’48’’ fut difficile et seul Karim et Entebbe y sont parvenus confortant leur leadership. Gwendolen et Tom ex-aequo au dressage se sont départagés au profit de la cavalière de Romantic Love qui ne concédait que deux secondes tandis que le gris époustouflant de rectitude en perdait 10. Le vainqueur de Saumur est désormais à plus d’une barre de la tête. L’écurie Antares / Horselot tient donc la pole position. Notons que Maxime ne devrait pas être loin du podium avec ses deux cartouches groupées en 5ème et 6ème place. La pro 1 est quant à elle solidement défendue par Aurélie Gomez. Verdict ce dimanche... et n'oubliez pas de voter (bien de préférence).