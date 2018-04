Pompadour et Vairano, deux beaux finish avec des chevaux en forme!

Beau final à Pompadour, sous le soleil toujours. Les fautes n’étaient trop nombreuses mais avec le peu d'écarts de points, elles ont couté cher. Dans la pro élite, Karim et Entebbe laissent la 1ère marche pour une petite faute à Thibault Fournier et Siniani. Gwen et Trumprinz signent un sans-faute et gardent la 3ème marche. En équipe c’est donc la victoire pour l’écurie Forestier qui classe ses 3 cavaliers puisque Alexis Goury termine 7ème de la pro élite et Chiara Autin 3ème de l’as jeune élite. Sur la 2ème marche L’écurie Equithême / Jimenez JVA avec Karim, Gwen et Julie Simonet (2ème as jeune élite). La 3ème marche du Grand National est pour Mathieu Vanlandeghem avec Safran (4ème de la pro élite).

Du côté de la pro 1, François Lemière laisse sa pole position acquise au cross grâce aux quelques points de temps de Marie Charlotte Fuss, pour 2 points de temps au CSO. 2 points qui ne lui coute pas que la victoire, puisqu’il redescend 4ème! Rémi Pilot et Jean lou Bigot complètent ce podium.

Du côté de Vairano, Donatien et Ocarina font une petite barre qui les relèguent 4ème mais Luc Château et Maxime Livio sont sur le podium du CICO*** à la 2ème et 3ème marche. L’équipe remporte la victoire haut la main. Dans le CCI*** Sidney Dufresne et Geoffroy Soullez, sans faute au cso, terminent 3 et 5ème et qualifient leurs chevaux pour 4* et JEM…