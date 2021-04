Pompadour day 2

Dans l’international Tom a dominé la partie. Il a juste intervertit l’ordre de ces chevaux puisque c’est avec Cadet du Belliard qu’il s’impose. Plus prudent sur le cross et en préparation pour le CCI de Saumur Zanzibar Villa Rose Z décroche quant à lui la seconde place. C’est le (à peine) Belge Cyril Gavrilovic qui complète le podium avec Astucieux de Prade. Il déloge Astier qui à cause d’une glissade de Baladin de l’Océan a aggravé le chrono d’un maxi impossible à faire sans monte dangereuse. On notera le bon retour d’Aisprit de La Loge sur les trois tests. Avec une sixième position, Gireg peut songer à ouvrir un compte en Suisse.

Dans la pro-élite Thibault et Qing ont été à leur affaire sur un cross peut-être moins sélectif que l’annonçait sa technicité. La combinaison n°10 avec ses foulées longues en déséquilibre et une porte largement ouverte à gauche a fait le plus de dégâts : notablement Sébastien Cavaillon / Sarah d’Argouges et Victor Levecque / Phunambule des Auges qui décidaient de ne pas aller au-delà. Grosse bourde pour Maxime éliminé pour avoir sauté le dernier obstacle d’une autre épreuve. Api du Libaire a bien couru, c’est bien l’essentiel. En tête peu de changement si ce n’est que Camille Lejeune et Good Size des Quatre Chênes pénalisés de 10 seconde qui sont désormais au pied du podium provisoire. En tête donc les deux papys de l’IFCE Qing et Quiroano. Christo et Totem sont pour le moment troisièmes. Les trois sont dans la même barre. Le podium 2021 va furieusement ressembler à celui de 2019 (photo)

Dans la Pro1, Aurélie Boubou Gomez est intercalée entre les deux chevaux de Nic Touz (Vendée Globe et Eboli) et est donc en course pour le titre national. Pour finir, saluons le retour à Pompadour de Thibault Fournier. Après un bon cross de Siniani il est dans le top ten du classement provisoire de la Pro2 championnat dominé par Mina Saiagh. Le sort est conjuré.