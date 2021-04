Pompadour day 1

Grande nouvelle pour l’écurie Carlile-Astier, elle truste le podium provisoir. Ha non pardon ce n’est pas dans le grand national mais dans le 4* qui est 7 fois moins doté. Après le dressage on y trouvait donc dans l’ordre Zanzibar Villa Rose, Cadet de Beliard et Baladin de l’Océan. Peu fautif, le CSO n’a rien changé en tête c’est-à-dire que ce sont toujours Gireg et Aisprit qui sont au pied du podium provisoire. Principal regret de cette épreuve, le forfait de Gwendolen Fer pour suspicion de rhinopneumonie dans ses écuries. Une décision responsable qui l’honore et on espère la revoir au plus tôt sur les terrains.

Dans l’épreuve support du championnat de France c’est sans surprise Thibault et son alezan (nan je plaisante) qui on pris la tête. Une prestation de niveau olympique avec l’effet « waouh » qui va bien. En seconde place la belle surprise de trouver Good Size des Quatre Chênes. Le partenaire de Camille Lejeune. Quoriano qui 3ème. Son cavalier a du composer avec une énergie bouillonnante exprimée par quelque fouaillements. Totem de Brecey et Christo sont au pied du podium provisoire. Ils étaient partis pour être plus haut mais ont dû faire avec quelques fautes. La hiérarchie est respectée même si on a pu voir de gros écarts de points comme pour Aisprit dans l’inter ou Triton dans la Pro Elite. Petit coup de cœur du jour pour le test tout en finesse de Victor Levecque et Phunambule des Auges. Ils sont 8ème.

Le cross jamais facile à Pompadour fait la part belle aux profils en biais dans la pente et le chrono devrait être encore plus décisif dans le CIC4* à 570 m/min que dans le Grand National à 550 m/min.