Pompadour 2

Les cross des différents championnats ont été décisifs et il a fallu attendre les as jeunes élite pour que l’ouvreur n’aille pas au tapis. Dans « la grosse » le temps imposé de 6 minutes n’a été respecté que par 7 couple ce qui n’est pas si mal pour le concours corrézien avec un déroulé plus fluide qu’à l’habitude. Pas de juge de paix mais comme prévu la première combinaison a vu son lot de 20 points. Il faut dire qu’une pointe placée en dénivelé rend moins appétissant le passage entre les fanions. Dans le top 5 du dressage seule Thomas a rétrogradé Birmane ayant gagné deux points de temps et perdu autant de places. Un tour encourageant pour la 8 ans. Qing du Briot continue de caracoler en tête avec un premier cross depuis les JEM à la mode. Avec quelques secondes de temps dépassé, Thibaut n’a désormais pas le droit à la barre sur ses 3 poursuivants. Seconds au provisoire, Julien Guillot et le beau Elvis ne prennent qu’une seconde et déroulent un superbe 3ème cross au niveau pro élite/**** (Déjà 6ème à Lamotte et 3ème du CCI****S du Pouget). Les derniers Champions de France Pro 1, Totem de Brecey et Christopher Six pointent à la 3ème place avec un maxi. Quoriano et Arnaud Boiteau ferment le quatuor des moins de 30 points avec un maxi également.