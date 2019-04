Pompadour 1

C’est parti et bien parti sous le soleil de Pompadour. Sauf cagade le Colonel et Qing sont les futurs vainqueurs d’étape, champions de France et pillier de la sélection pour les championnats d’Europe. Le couple est encore en progrès, le cheval a gagné en stabilté et cela fait plaisir à voir. A plus de 76% ils ont déjà leur barre d’avance sur les seconds : le très envié Elvis partenaire du Dr Julien Guillot. Totem de Brecey, Quoriano et Birmane suivent dans un mouchoir de poche avec quelques errements de jugements qui seront vite oubliés après un cross qui s’annonce copieux. Terrain ferme, difficultés arrivant tôt dans le parcours et distances longues sont au menu. Du vrai beau complet en perspective.