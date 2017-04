Pomadour après dressage

D’un cheveu (un dixième de points) et les juges ne sont pas tous d’accord, c’est Karim Laghouag et Entebbe de Hus qui sont en tête de la seconde étape du Grand National à Pompadour. Du tout bon pour son écurie puisque Gwendolen Fer est seconde ex aequo avec Romantic Love. Dans la bataille d’étalon Uspilon a donc dû s’incliner mais la bataille va être serrée puisque Nicolas Touzaint, le coéquipier de Thomas est 4ème à moins de 2 points de la tête. Rappelons que ces deux équipes sont en tête du classement général après Saumur. Ex-aequo grâce aux points bonus apportés par l’équiper jeune. Le cross changera-t-il la donne ? On sait que classiquement le maxi n’est pas facile sur l’hippodrome de la marquise. Le terrain est un peu ferme et il y a quelques difficultés à la Dhennin. Seule certitudes le soleil sera radieux.