Pau entre dressage et cross

Le couple Price en tête, ça n’a pas grand-chose de surprenant. Jonelle trouve petit à petit les boutons de McLaren, même si ça lui secoue les fesses. Pas fâchée d’être au moins temporairement devant son cher époux Tim associé à Falco 9 ans lui aussi à son premier 5*. 3ème Fox Pitt avec Little Fire, le vainqueur du dernier 4* d’Houghton Hall. Rien à voir, si ce n’est le sang avec son second cheval Orotario classé 11ème. Le grand William, 10 ans après sa victoire avec Oslo Biats se rêverait bien de recommencer pour une splendide 15ème victoire à ce niveau. Premier Français Sidney est très content, à un changement de pied près, de Swing du Perdriat 8ème. Idem pour Maxime qui est dans les points qu’il escomptait pour Vitorio du Montet à 30,6 pts. Ce score le place en 24ème position mais les choses ne vont pas en rester là. Jusque dans la fourchette basse du timing pour un 5* l’international palois à basculé cette année dans la fourchette haute. En flirtant avec les 12 minutes de cross, soit plus que les classiques britanniques, la compétition va tourner à l’avantage des bons préparateurs.