Pau dressage 2

En tête le numéro un mondial avec un bon cheval mais inédit en 4*. En seconde position, la championne du Monde avec Zenshera 3ème à Luhmühlen cette année et 7ème à Pau l’année dernière. La bataille va être rude sur un cross sans grosse difficulté technique et avec une météo moins catastrophique que prévu. Reste que ça tourne beaucoup, que le maxi ne devrait pas être facile et qu’il y a énorméméne de débutants à l’image de Thibault et Siniani qui signaient leur meilleure reprise de la saison, à 74,48 % pour une belle et prometteuse 5ème place avant le cross.