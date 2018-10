Pau dressage 1

A l’issue de la première journée du dressage palois, Izzy Taylor a pris le leadership avec Be Touchable. Celui que nous avions vu performer dans l’ERM à Jardy, à voir sur le cross qui s’annonce pas si facile pour un cheval qui n’a pas couru de format long depuis deux ans. Les juges n’ont pas été très haut en points, cela culmine pour le moment à 71,21 %. Arnaud fait la meilleure reprise du camp français avec un Quoriano très appliqué dans un mouchoir de poche avec Clara /Wont Wait. Les autres first-timers François et Alexis sont eux groupés 12ème et 13ème. Demain les températures commencent à dégringoler avant le déluge annoncé pour le samedi.