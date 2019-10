Pau d'après dressage

Super Price reste sur sa lancée après sa victoire au Lion. En tête de la première journée avec Ascona il rate de peu la place de leader du dressage avec Wesko puisque seul un juge lui a préféré TomMcEwen /Toledo de Keser. Derière et à moins de 10 secondes on trouve du très lourd : Canter, Tattersall, Bullimore, Burtyon, Bragg. Ils ne sont pas venus que pour l’omelette aux cèpes. Dans ce contexte la maigre délégation française fait un peu grise mine. Arnaud et Quoriano qui ont raté leur trot moyen et leur dernier changement de pied sont les mieux placés à la quinzième place.

Citation de Tom McEwen : « Je suis très satisfait d’occuper la tête du classement provisoire après le dressage. J’ai senti que ma reprise était très fluide et je crois que c’est ce que les juges attendaient aujourd’hui. Il y a une très belle concurrence sur ce CCI 5*-L des 5 Etoiles de Pau. C’est donc avec grand plaisir que j'aborde le cross de demain. Je m’attendais à un parcours plus twisty, plus sinueux. Mais après l’avoir marché, je le trouve d’une façon générale plutôt fluide, avec certes de gros sauts. Je n’ai pas remarqué de difficultés spécifiques sur le parcours : il y a de gros obstacles un peu partout. Peut-être le premier gué, avec cinq sauts très rapprochés : c’est un peu comme si on faisait du spring garden à la maison, alors qu’il faut garder de l’énergie pour le reste du parcours. A la fin, il y a un très gros saut avec une belle pointe. Le dernier gué également peut être cité. Toledo est un très bon cheval français ! Le parcours est un peu tournant au début et à la fin, mais permet de grandes galopades au milieu. Je pourrai alors gagner du temps. Toledo sait tout faire, donc je suis optimiste ».