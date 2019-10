Les meneurs sont déjà à la détente et tous les concurrents du complet sont arrivés.

Le temps un peu maussade aujourd'hui, mais la tendance est à la nette amélioration pour les prochains jours.

Demain, première inspection des chevaux et les premiers dressages.

Pour suivre tout Pau, téléchargez l'application 5etoilesdepau, vous aurez touttes les informations et toute la compétition en streaming.

Mon ami Guillaume, tu vas bien me manquer !!!