Pau après dressage

Après le dressage c’est Shane Rose qui détient la tête avec CP Qualified son cheval de tête malchanceux à Rio. Seconde Rosalind Canter a bien amélioré son score obtenu à Luhmühlen avec Zeshera grâce à son compatriote juge en C. Super Toddy est 3ème et 5ème à moins de 2 points de la tête. Un sérieux candidat à la victoire. Du côté français Maxime Livio est 3ème ex-aequo avec Opium, et Gwen et Romantic sont à moins de 10 secondes. C’est peut-être le chrono qui les départagera car il y a quelques « ralentisseurs ». Pour le reste on a l’impression d’un 4* très light. A surveiller tout de même, le numéro 11 et dans l’ensemble, des contrats de foulées plutôt longs. En tout cas ce ne sera pas Michi cette année Sam étant victime d'un pépin de santé.(Merci à Nicolas pour les photos)