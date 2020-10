Pau après cross

Belle journée de cross. Laura et London 52 sont restées en tête malgré une brève inquiétude pour un fanion sur le second gué. Burton qui était second a fait les frais du n°14 une combinaison oxer pointe qui a fait l’essentiel des fautes aujourd’hui alors qu’elle s’était très bien passée l’année dernière. Piggy French qui venait pour la première fois à Pau est en seconde position avec Brookfield Inocent qu’elle considère comme le meilleur qu’elle ait jamais monté. Tim Price est troisième avec Wesko dans la même barre que les deux anglaises après avoir fait une démonstration d’équitation. Assurément le plus beau tour de la journée et uns des plus réussis de l’histoire. Du beau également chez nos Français avec un Jean Lou qui avoue avoir besogné avec l’équilibre d’Utrillo mais qui va s’endormir ce soir avec des rèves de podium Très beau tour aussi d’Alexis Goury qui hisse son petit trompe l’œil dans le top ten provisoire. Ceux qui cherche un tuto sur l’art d’aborder les obstacles de cross pourraont toujours se repasser le cross de Maxime 12ème pour le moment. Au final ce cross aura été un des plus accessibles avec 6 fois plus de maxi que la moyenne à Pau. Demain Laura vendra cher sa place mais si elle doit la céder, elle souhaite que ce soit au profit de Wesko tellement elle kiffe ce cheval. Nous aussi.