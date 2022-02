Parce que c'est leur projêêêêêt !

La dream team est oficialisée dans le cadre d'un projet sportif fédéral à découvrir dans le communiqué ci-joint.



Directeur technique natonal adjoint : Michel Asseray

Sélectonneur natonal et entraîneur Seniors : Thierry Touzaint

Entraîneur adjoint au dressage : Jean-Pierre Blanco

Intervenant CSO : Patrice Delaveau

Intervenant dressage : Philippe Limousin

Vétérinaire fédéral Seniors : Xavier Goupil

Sélectonneur natonal et chef d’équipe Jeunes (Juniors, Jeunes Cavaliers) : Pascal Forabosco

Adjointe au dressage Jeunes cavaliers : Amélie Billard

Adjointe au dressage Juniors : Florence Lenzini

Sélectonneur natonal et chef d'équipe Poneys : Gilles Viricel

Adjoint au chef d’équipe Poneys : Romain Richomme