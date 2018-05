Olly en Amérique

Que fallait-il pour interrompre trois années de suite de domination du Jung et Rocanna ? La domination de Marilyn Little au dressage ? Elle prendra 8 points de temps sur le cross. Le fantastique cross de Burton ? Il fera deux barres le lendemain. C’est qu’il ne faut rien négliger pour s’imposer avec cette petite jument. A ce jeu l’Allemand est très fort mais là, arriver sur 5 foulées sur cette pointe au milieu de l’eau, c’était top près avec un gros sursis et de la fatigue en fin de cross à la clé. Il tenait la tête avant le CSO mais avec des écarts ridicules. Fini les barres d’avance. Un passage en prison mérité et il fallait assurer le sans faute. Là, une distance un peu longue sur le n° 5 et une barre à 60 000 $ pour le petit chauve qui ne sera « que » deuxième. Cette année c’est la pugnacité de Townend qui a payé. Devoir financer le déplacement avec deux irlandais de 13 ans ce n’est pas rien et il n’était pas venu pour faire de la figuration. De fait il était 3 et 4 après le cross. Après sa barre avec King Joules, il avait très peu de temps pour préparer Master Class. En assurant le sans faute, il mettait la pression sur ses poursuivants. C’était donc à lui de s’imposer, une belle revanche sur sa grave chute sur le cross étasunien de 2010. Il a gagné le dernier Burghley avec Ballaghmor Class qui sera à Badminton la semaine prochaine accompagné de Colley SRS. Deux cartouches encore pour tenter le grand chelem et ses 350 000$. Rejoindra-t-il Funnel et Jung dans la légende ? C’est impossible, donc pourquoi pas.