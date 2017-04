A Montelibretti les petits deviennent grands !

Le CICO de Montelibretti avait été annulé faute de nations participantes mais cela n’a pas empêché nos jeunes d’y aller participer et même briller dans le CIC 3*.

À l’issue du dressage c’est Andrew Hoy et Cheeky Calimbo qui prenait la tête, Thibault Fournier, Siniani de Lathus, occupant la seconde place, Marie-Caroline Barbier la troisième avec Picasso d’Oréal et Alexis Goury, Trompe l’œil d’Emery la quatrième. Thomas Piejos, Rajah du Ninet pointant en 6° position.

Andrew Hoy tout comme Thibault perdaity toute chance de l’emporter avec une désobéissance et du temps dépassé sur le cross tandis que nos trois autres tricolores s’en sortaient avec juste quelques points de temps dépassé.

Malgré de nombreuses barres sur le saut d’obstacle c’est en fin de compte Alexis Goury et Trompe l’Œil d’Émery qui l’emporte devant Marie Caroline Barbier Picasso et Thomas Piejos. Un bien beau triplet, Andrew Hoy venant enlever de justesse la 4e place à Thibault Fournier.

À noter que dans le CCI 3*, Pascale Boutet et Pol des Vents prenez la seconde place derrière le suisse Ben Vogg.