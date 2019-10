Mondial du Lion : Un final pas facile

Malgré la pluie du dimanche, le public était bien présent pour le dénouement de ce Mondial du Lion 2019. Suspense garanti jusqu'au bout de la compétition qui aura réuni près de 30 000 spectateurs. Au final, Piggy French et Tim Price s'imposent respectivement chez les 6 et 7 ans.

Deuxième l'an dernier dans les 6 ans, Piggy French grimpe sur la plus haute marche du podium cette année ! Elle s'impose avec Cooley Lancer devant le français Thomas Carlile qui remonte de 4 places avec son étalon Dartagnan de Béliard. En tête jusqu'au saut d'obstacle, la norvégienne Yasmin Nathalie Sanderson termine à la 3e place avec Inchello DHI. On notera également la très belle performance de Nicolas Touzaint et sa Demoiselle Platine HDC, 4e de ce championnat.

Chez les 7 ans, une barre est fatale à Tom McEwen qui termine 3e de ce championnat. 7e après le cross, c'est finalement Tim Price qui s'impose devant l'américaine Elisabeth Halliday-Sharp qui fait une remontée fulgurante, de la 13e à la seconde place ! Thomas Carlile est le meilleur français à la 5e place.

Communiqué @Mondial du Lion - Photos @equimedias.com

CLASSEMENT DÉFINITIF - 6 ans

1. Cooley Lancer - Piggy French (GBR)

2. Dartagnan de Béliard - Thomas Carlile (FRA)

3. Inchello DHI - Yasmin Nathalie Sanderson (NOR)

CLASSEMENT DÉFINITIF - 7 ans

1. Happy Boy - Tim Price (NZL)

2. Cooley Moonshine - Elisabeth Haliday-Sharp (USA)

3. Brookfield Benjamin Bounce - Tom McEwen (GBR)