A la remise des prix Nicolas, en tant que représentant des cavaliers a tenu à remercier l’organisation du Mondial pour cette édition parfaite malgré les conditions hors norme. Il a aussi fait une mise au point sur l’article paru dans Ouest France puis sur tous les médias et réseaux. Nous l’avons assuré de notre soutien à la foi sur l’analyse pertinente de la situation et sur la dénonciation d’un coup de pute d’un petit scribouillard qui lui a fait du tort en trahissant du « off ».