Millstreet coupe des Nations

Ce week-end c’est la finale de l’Event Rider Master à Blair Castle. Pas de Français engagé mais on regardera ce qu’y fait Christopher Burton largement en tête de la série. Nos yeux se tourneront vers Millstreet où se coure l’étape irlandaise de la coupe de Nations, un circuit dans lequel les bleus caracolent en tête. C’est parti pour durer puisqu’après le dressage la France est en prmière position certes ex-aequo avec les USA et à moins d’un point devant les Anglais ! On le doit surtout à la démonstration de Tom Carlile avec Upsilon . Les juges se sont peut-être un peu emportés mais on ne va pas bouder ce sublime score de 83,21 % avec quelques 10 notamment pour le cavalier. Le couple est bien sûr en tête en individuel avec 6,7 points d’avance. Les autres équipiers ont eu diverses fortunes. Si Christopher Six et Totem à 71,73% sont en lice pour renouveler leur performance de Strzegom ça c’est moins bien passé pour les autres. Marie Charlotte Fuss a subi un épisode de rétivité d’Anabolia, une erreur et le désaccord d’un juge 10 % en dessous des autres. Ils sont quand même dans la première moitié du classement. François Lemière et Ogustin sont eux en queue de peloton. Ils ont perdu beaucoup de points notamment au contre galop et n’atteignent pas les 60%.