Millstreet après cross

S’il avait des notes en cross, Tom et Upsilon auraient eu encore des 10. Le couple a survolé le cross de Millstreet avec maitrise et aisance. Avec seulement deux secondes de temps dépassé, ils conservent la tête et amplifie leur avance qui leur donne droit à deux barres sur le CSO. Un cross sans demi-mesure avec 4 maxis dont Alexander Bragg avec ses deux chevaux. La grande majorité des couples l’a bouclé sans incident mais il y a eu trois fois plus d’éliminés que de couples à 20 points. Ouvreur pour les bleus François Lemière a fait un bon tour. Avec 7,2 points de temps dépassé, il remonte de 23 places. Christopher Six a lui fait un tour beaucoup moins agréable avec des sursis et glissades. Avec 5,6 pts. De temps et un MIMM cassé il est désormais 27ème. Quant à Marie Charlotte Fuss, elle n’a pas été plus loin que le N°7. Couleur locale oblige Mike Etherington Smith se devait d’inclure un irish bank sur le cross mais personne n’y a trouvé la solution, donnant lieu à quelques passages un peu acrobatiques sutrout qu'il y avait une pointe deux foulées plus loin. Un saut un peu généreux d’Anabolia et le couple était au tapis. Cette mésaventure fait rétrograder l’équipe de France rétrograde à la seconde place derrière celle de Grande Bretagne et devant le pays hôte. Les écarts sont assez importants pour que l’on pense que cela ne bouge pas. Mais il reste l’inspection des chevaux…