A l’issue du dressage, tout se passe bien à Millstreet. Chez les jeunes cav Victor Levecque a déjà un pied sur le podium et son équipe est en tête. Les juniors sont aussi potentiellement médaillable à la troisième place mais les différences de points avec l’Allemagne et la Grande Bretagne sont plus élevées que chez les ainés. A suivre les cross qui sont vraiment superbes. Les résultats en live ICI