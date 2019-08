L’avant dernière étape de l’ERM s’est déroulée à Millstreet dans le sud-ouest de l’Irlande. C’est la kiwi Lucy Jackson qui s’est imposée de peu devant le local Sam Watson et l’habitué des podiums arrosés Alex Bragg. Sarah Ennis termine au pied du podium soulignant la forme des cavaliers de l’Eire à une semaine des championnats d’Europe. De notre côté on relèvera la performance de notre couple chouchou : Gireg le Coz et Aisprit de la Loge, 20ème du dressage, sans faute au CSO et 9,6 de temps sur le cross qui n’a connu que 3 maxis. Ils finissent 10ème et 3ème du classement cumulé avant l’étape finale de Lignières. Ils ne sont qu’à 5 points derrière Chris Burton.