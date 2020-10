Max à Lignières

Maxime Livio et Api du Libaire remportent le CCI4*-L de Lignières en Berry. C’est sur ce terrain qu’on avait découvert l’année dernière ce gris prometteur et qui avait eu diverses fortunes depuis, notamment une vilaine chute à Jardy. C’est à la calculatrice qu’il devance Tom Carlile et Birmane en tête jusque-là. Avec 3 secondes de temps dépassé au CSO pour ces derniers, Max revenait à égalité de points mais avec l’avantage d’un chrono plus proche du maxi sur le cross. Le couple avait un moment été pénalisé pour un MIM mais les 11 points ont finalement été retirés. Seuls deux kiwis arrivent à s’intercaler dans le top ten : Jesse Campbell sur la troisième marche du podium et Tim Pice 7ème. Louis Seychal et Bakar de l’Océan 4ème continue leur progression avec cette fois l’assurance de la tenue sur un format long. Ils devancent un tir groupé de Nico avec Absolut Gold et Eboli.

Bravo à Julie Simonet qui seconde du 3*-L avec son fidèle Sursumcord’Or avec une concurrence relevée par des couples qui faisaient un galop en vue de Pau.

Bravo aussi à l’organisation d’avoir mis sur pied cette épreuve qui même si elle n’a pas eu l’envergure d’un Boekelo inaugure de belle manière trois semaines de compétitions de prestige en France.