Maryland 5* day 2

Après la première journée de dressage c’est le très attendu Oli Townend qui est naturellement en tête avec Cooley Master Class, le double vainqueur de l’autre 5* américain. Le juge américain s’est envolé à plus de 80% ce qui donne pour le moment une confortable avance à l’Anglais sur ses poursuivants. Astier et Babylon ont déroulé une reprise tonique et encourageante pour une première fois à ce niveau. La présidente du jury qui voyait le couple 6ème n’a pas été suivie par ses collègues sans doute à cause de petites fautes d’attitudes et surtout d’un changement de pied inopportun dans le dernier doublé qui grève l’impression d’ensemble. Ils sont 13èmes à 11,6 pts de la tête.