Maryland 5* après dressage

En toute logique la compétition américaine tourne au duel Townend / Price. Le nuéro 1 Mondial est resté en tête et le n° 3 (c’est désormais Piggy la seconde) a pris la deuxième place à 3,2 points. Xavier Faer le partenaire du Néozélandais était second du Kentucky cette année. Le premier Américain Boyd Martin complète le podium provisoire avec sa jument Selle Français On Cue. Astier est désormais 28ème sur le 45 qui s’élanceront sur le cross concocté par Ian Stark qui semble difficile. De la technique, de l’originalité à l’image de ce double de pointe / œil et un dénivelé supérieur à celui de Burghley. Début des hostilités à 19h french time.