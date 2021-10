Maryland 5*, épilogue

Boyd Martin s’est imposé et empoche le 1/3 des 300 000 $ de dotation avec sa jument par cabri d’Elle. Plusieurs obstacles tutoyés mais rien n’est tombé alors que Townend et Price qui le devançaient jusque-là sortaient à 4 points. L’Américain avoue avoir eu de la chance. Selon lui le Maryland deviendra probablement le plus grand 5* de la planète.

Au final 10 sans faute et moins de maxis que sur le cross. Astier et Babylon n’ont pas alourdi leur score à l’issue d’un parcours exemplaire. Encore quelques places grapillées pour finir dans le top 10. Voila un couple incontournable pour les échéances à venir.