Maarsbergen après le cross

Après une journée de cross humide et sans éclat, la France tire bien son épingle du jeu. Chez les juniors Jeanne Chauvel est en position de décrocher le bronze dans la barre de la victoire derrière deux allemandes. Tous les petits à l’exception d’Elora Lyard sont rentrés du cross sans pénalité. Par équipe, la France n’est qu’à 2,5 points du podium.

Chez les ainés, l’équipe emenée par Romain Sans, Anouk Canteloup, Victor Levecque et Morgane Euriat est en tête avec deux barres d’avance sur les anglais. Morgane est en tête du classement individuel et n’aura droit à rien sur le CSO. Bon ouvreur sur le cross Ropmain est remonté en 6ème position. Victor un moment ua pied du podium a finalement écopé de 11 point de pénalité pour rétrograder en 9ème position.