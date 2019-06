Luhmühlen, dernier acte

Le rideau est tiré sur le troisième 5* de l’année. Tim a conservé le trophée allemand dans la famille Price. « Seulement » la troisième victoire à ce niveau pour le numéro 1 mondial mais la machine est en route pour les engranger à la pelle. Il a pris son temps pour soigner le sans faute le kiwi avec près de 10 seconde de temps dépassé mais il savait y avoir droit. Seulement deux sans faute dans le temps. Du coup nos amazone avec leur 4 points chacune n’ont pas à rougir surtout que c’était fort bien fait. Marie K finit 21ème et s’en veut encore de son déraillé sur le cross. Elle aurait pu finir dans le même point que Clara qui peut être fière de sa 15ème place. A peine plus d’un moins après avoir bouclé son premier Badminton, à 27 ans et avec des chevaux qu’elle a entièrement construit. Chapeau !

Satisfaction également dans le 4* très disputé avec une concurrence incroyable. Ils sont 4 à avoir conservé leurs points de dressage : Krajewski et Samouraï de Thot qui s’impose, Klmike et Asha P, Hoy et l’excellent Vassily de Lassos et Alexis Goury avec son petit Trompe l’œil d’Emery. Le couple est entré dans le top 10 en partant de la 42ème place au dressage ! Un super travail et une compétition bien gérée, Pas de doute le couple mérite de revenir en Basse-Saxe au mois d’aout en compagnie de Sidney / Trésor qui finissait par un beau sans faute et qui aurait été cinquième en pariant sur un maxi au cross.