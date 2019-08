Luhmühlen acte 2

Comme prévu, l’Allemagne a pris le large tant en individuel que par équipes. Deux reprises se sont très largement détachées des autres : Michi Jung / Chipmunk et Ingrid Klimke / Boby. De la grande maitrise équestre pour les deux franchement difficile à départager. Jung a néanmoins l’avantage en route pour un 4ème titre individuel. Premier second et 4ème les Allemands sont à 16,8 points d’avance sur les Anglais dont seul Townend et Cook sont dans le top 10 (les deux individuelle le sont aussi !). Les équipes suivantes Belgique, France, Irlande, Italie et Pays Bas se tiennent à 10 points : rien à l’approche d’un cross copieux. Côté français, tous ont joué leur rôle. Alexis et Trompe l’œil ont fait un très bon travail au trot. La suite les a empêchés de rentrer dans la première moitié du classement mais ils sont dans leurs points habituels et très remontés pour la suite. Menues fautes également pour Absolut Gold à mettre sur le compte de l’inexpérience mais globalement Nicolas peut être satisfait de sa 21ème place à 31,6 points. Il n’y avait rien à jeter dans la reprise de Christopher qui dans le top ten va pouvoir tenter sa chance avec Totem sans la pression de l’équipe. En quatrième place, le colonel va devoir assurer pour lui-même et pour l’équipe. Une équipe qui, on peut le parier, n’a que très provisoirement perdu sa place sur le podium.