Luhmühlen acte 2

Quel déluge ! L’eau tombée avant la journée du cross aurait poussé à l’abandon n’importe quelle organisation au Monde mais les allemands sont les champions toute catégories de l’organisation. L’intervention des pompiers et le décalage des horaires aura suffi à rendre le cross plus que courable pour les 33 partants. Exactement 2/3 ont été au bout comme la semaine dernière à Bramham, qu’ils sont forts ces chefs de piste ! Tim Price a pris la direction des opérations après un cross monté avec le brio dont il a le secret. Le kiwi a profité du retrait de Kazuma Tomoto après deux refus. Fait amusant, sa généreuse jument est née à coté de Luhmühlen. Tim n’a pas une barre d’avance et il n’est pas certain que le trophée allemand reste dans la famille Price puisque le challenger n’est autre que le très compétiteur Alex Bragg avec son bon Zagreb, un des quatre maxis de la journée. Sarah Bullimore est à plus d’une barre de la tête mais peut se réjouir d’avoir ses deux chevaux dans le top ten provisoire. Nos amazones ont été exemplaires. Clara et Ultramaille sont remontés en 14ème position après un cross très allant. Marie Caroline a subi un petit dérobé sur la première combi mais a été très précise sur la suite avec son brave Picasso qui n’y voit que d’un œil.

Dans le 4*, trois couples ne sont pas partis sur le cross dont Camille et Tahina. Les trois cavaliers du dressage sont restés dans le même ordre. Le petit cauve a juste interverti ses montures pour la troisième place. Sidney qui enchaîne les tours de travail écopait de 17,6 pts de pénalité avec Trésor. Stratégie opposée pour Alexis qui signait le premier maxi de la journée propulsant Trompe l'Oeil d’Emery de la 42ème à la 14ème place, comme Clara. Bravo les jeunes !