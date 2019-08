Luhmühlen acte 1

Soyons clairs, on ne s’attendait pas à voir la Belgique en tête au soir du premier jour de dressage. Ils n’y seront certainement plus demain mais c’est pour eux un espoir de qualification olympique qui se profile et on s’en réjouit. Seconde l’Allemagne devrait par contre conforter sa position tandis que la troisième place provisoire de la France parait impossible à tenir (pour le moment), talonnées que nous sommes par les Italiens et surtout les Anglais. Nos couples ont été capables du meilleur comme du pire. Punch était bien nerveux et Karim a joué la prudence. Avec la locomotion du poney, un harnachement changé au dernier moment et juge australien radin (à moins de 60 % !) il n’en fallait pas plus pour plonger dans le classement à 38,4 pts. Pour compenser cela, il fallait du très lourd. C’est ce qu’ont produit Thibaut et Qing. Une super reprise avec peut être juste un peu de faiblesse dans les appuyés. Une seconde place méritée ex-aequo avec Kaï Ruder à seulement 0,3 points derrière Laura Collett / London 52. Ne nous attardons pas trop sur ces résultats très serrés du premier jour. Avec des poids lourds à venir comme Jung, Klimke ou Townend la tête sera à 5 points de mieux. Passons aussi sur la contreperformance de Jean Lou qui a dû trouver le temps long sur Utrillo, ils sont là pour l’expérience.