Luhmühlen acte 1

C’est presque le 4* short qui retient le plus l’attention. Support du championnat d’Allemagne sur le site des prochains championnats d’Europe l’épreuve est une vraie répétition générale et il y a eu du lourd. Ingrid Klimke et Asha P, les champion sen titre des 7 ans, ont peut être été les plus convaincants mais battus de 1/10 de point par Krajewski/Samourai du Thot exceptionnel au galop. Jung est sur le podium provisoire avec Creevagh Cooley, son nouveau jouet qui était défendait les couleurs suédoises chez les juniors l’an passé à Fontainebleau. Que des Allemand dans le top 10 mis à part le plus germanique des Japonais, Yoshiaki Oiwa qui avec un certain Bart L surpassait son mentor Dirk Schradde. Le fossé est énorme avec nos trois bleus venus en reconnaissance et pourtant ils n’ont pas démérité. Tahina est dans ses points obtenu à Belton mais n’est que 30ème. Trésor Mail et Trompe l’œil sont encore plus loin malgré une bonne impression générale au dernier changement de pied près.

Dans le 5*, du le soleil levant est également à l’honneur puisque c’est Kazuma Tomoto l’élève de William Fox Pitt qui tient la tête. On suivra nos deux amazones. Clara et Marie K sont en seconde partie de tableau et devraient remonter au classement mais la messe n’est pas dite. Mike Etherington Smith a semble-t-il corsé un peu les difficultés avec de quoi dérailler en fin de trou sur un maxi difficile.