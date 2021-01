Long list pour Tokyo

En décembre dernier, la Fédération Française d’Equitation (FFE) présentait son projet sportif JOP 2021-2024 pour optimiser la préparation des équipes de France pour les deux échéances olympiques et paralympiques à venir. En 2021, si les Jeux olympiques et paralympiques restent confirmés, l’équitation française alignera une équipe dans chaque discipline : saut d’obstacles, dressage, concours complet, para-dressage.



Simultanément, la FFE active la préparation de ses troupes en vue de Paris 2024.

Le classement mondial, initialement référent, étant impacté par les bouleversements du calendrier international, les longues listes de cavaliers « FFE JOP Tokyo 2021 » et « FFE JOP Paris 2024 » se substituent donc temporairement au Groupe 1 et au Groupe 2, réservoirs habituels de couples potentiellement sélectionnables. Elles sont établies par la direction technique nationale pour chaque discipline, selon des critères objectifs, en accord avec les sélectionneurs et les formateurs.

La longue liste « FFE JOP Tokyo 2021 » remplace provisoirement les Groupes 1. Cette liste est susceptible d’évoluer pour être complétée par de nouveaux couples performants dès la reprise des compétitions de référence. Cette liste servira pour la pré-sélection des équipes de France pour Tokyo.

La liste « FFE JOP Paris 2024 » sera communiquée prochainement.

Les 13 couples sont :

Jean-Lou Bigot & Utrillo du Halage, propriété de Florence et Jean-François Assar.

Thomas Carlile & Birmane, propriété de S.C.E.A. DE BELIARD.

Sébastien Cavaillon & Sarah d'Argouges, propriété de Michel Lancelot.

Sidney Dufresne & Tresor Mail, propriété de Agnès Touble et Iris de Fleurieu.

Gwendolen Fer & Romantic Love, propriété de S.A.R.L. EQUI L

Karim Laghouag & Triton Fontaine, propriété de Philippe Lemoine, Guy Bessat, S.A.R.L. ECURIE KARIM LAGHOUAG et Camille Laffitte.

Gireg Le Coz & Aisprit de la Loge, propriété de Frédérique Grand et Augustin Grand.

Maxime Livio & Api du Libaire, propriété de S.D.F. API CLUB.

Astier Nicolas & Babylon de Gamma, propriété de Marielle Grivot Bize, Etienne Grivot, Bénédicte Nicolas De Monval et Astier Nicolas.

Ugo Provasi & Shadd'Oc, propriété de Sophie Bonduelle et Ugo Provasi.

Christopher Six & Totem de Brecey, propriété de François Souweine et Juliane Souweine.

Nicolas Touzaint & Absolut Gold*HDC, propriété de S.A.R.L. HARAS DES COUDRETTES.

Thibaut Vallette & Qing du Briot*IFCE, propriété de L’INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION.