Lignières ERM

Il y avait de l’électricité dans l’air sur le premier test de la dernière étape de l’ERM. Beaucoup de tension qui a poussé à l’accumulation de menues fautes mais inhabituelle à ce niveau surtout chez les favoris. Tim Price 6ème a bénéficié de l’indulgence du jury. Alex Bragg 4ème a fait le meilleur travail au trot de la journée mais les choses se sont gâtées au galop. Gemma Tattersall et Sarah Cohen respectivement 2ème et 3ème ont fort bien tiré leur épingle du jeu. C’est maître Jung qui a réalisé le test quasi parfait tirant la quintessence de Star Connection. Du côté Français Gireg n’a pas fait la reprise qu’on lui aurait souhaité même si à 70,69% il n’y a pas de quoi rougir, ce n’est que la 13ème place. La meilleure performance est une surprise avec Maxime et un Api du Libaire sorti de nulle part et vite fait qualifié en Pologne. Une vraie découverte avec un cheval qui bouge très bien, qui a une vraie présence sur le rectangle et une belle marge de progression. Il se retrouve 5ème à moins d’une barre de la tête. A suivre dimanche le CSO à 8h30 et le cross à 13h sur Cheval TV

Pour les résultats c'est ICI