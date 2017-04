Lexington; Une première reco "motorisée"

" Au Rolex Kentucky Three-Day Event on est chouchouté par l'organisation!!! Reconnaissance de cross avec la presse sous la houlette du chef de piste himself.

Nous avions un tracteur avec deux remorques pour bien voir tout les obstacles.

C'est gros c'est beau et c'est technique. avec des numération dans les combinaisons pour obliger a prendre une décision. En gros on ne peut pas changer de route en cours de combinaison.





Et il y a des dizaines de voiturettes de golf partout qui suivent des guides qui expliquent le parcours mais personne sur la piste principale sauf les cavaliers pour le bien des chevaux.

Chaque détail est soigné et on a hâte d'y être!!! Ce vendredi promis on fait la reco à pied pour bien prendre chaque obstacle et vous les décrire. "