Lexington... Un site hors norme ?

Nous devions y être, mais il en est autrement.

Takinou devait le faire ce 4* outre atlantique, mais un cheval reste une bête à bobo.

Les compères Oberon et Bruno Vuilemin avaient programmés d'aller y soutenir ce brave Takinou.. Ils ont maintenu leur virée de célibataires pour notre plus grand plaisir. Donc à chaque fois que possible nous vous ferons part de leurs impressions et ça commence bien.

" Ce concours dépasse tous les stéréotypes que l'on peut utiliser. C'est grandiose. Des chevaux et des stands à perte de vu. Heureusement il y a des voiturettes de golf pour les cavaliers.

Nous avons pu voir Maxime Livio avant la visite qui aura lieu tout à l'heure. il est très content d'être là.



Il y a des pistes partout pour s'entraîner que ce soit en dressage ou même une piste de galop. Tout autour du concours il y a des élevages géants avec des chevaux de tout type.