Lexington après le dressage.

Dès la première cavalière,Elisabeth Halliday-Sharp,le public a été comblé avec plus de 72% puis Clark Montgomery comme à son habitude a ébloui la foule de plus en plus nombreuse 77.62% et les acclamations!!! Le classement a été chamboulé au terme de cette seconde journée de dressage.



Michael Jung passait en dernier de la matinée. Grosse pression et malgré un très bon travail les juges n'ont pas lâchés assez les points. Il y a eu d'ailleurs quelques protestations dans le public notamment sur ses appuyés absolument somptueux!!! mais il sort avec le sourire et la seconde place au provisoire à 75,30%

Enfin complète ce nouveau podium la vétérante Kim Severson qui a fait un travail au trot à 80% mais qui a eu plus de difficultés au galop elle sort pourtant à 72.68%





1° Clark Montgomery USA 33.6 pts

2° Michael Jung GER 37.1 pts

3° Kim Severson USA 41 pts

Pendant la conférence de presse les trois premiers ont longuement répondu aux questions les plus loufoques parfois comme " avez vous un grigri pour le cross...

Plus sérieuses ils gèrent plus ou moins la préparation du cross de demain de la même façon en allant refaire une reco matinale. Le gros soucis pour eux est le sol car on est en manque d'eau dans la région mais les organisateurs font un boulot monstre et il est attendu un peu de pluie cette nuit. La chaleur attendu demain risque elle aussi de créer des surprises.

Les trois se sont exprimés sur la nouvelle reprise de dressage et ils sont plutôt heureux de celle ci surtout des changements de pieds qui ne sont plus sur le cercle avec du contre galop.

Sinon clin d’œil à Jessica Phoenix pour le Canada qui classe deux chevaux à la 5ème et à la 6ème place.

Maxime Livio est 8ème à moins d'une barre du podium autant dire que rien n'est joué !!!